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El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo volvió a Catamarca y se reencontró con su familia luego de permanecer detenido durante 448 días en Venezuela. Su regreso marca el cierre de un proceso que generó fuerte preocupación y repercusión a nivel nacional.

Tras el emotivo reencuentro, Gallo fue recibido por el gobernador Raúl Jalil en Casa de Gobierno. El mandatario provincial destacó la liberación del efectivo y agradeció especialmente a su familia, a la Gendarmería Nacional.

En ese marco, Raúl también aprovechó la ocasión para realizar un llamado a la comunidad internacional, solicitando avanzar en la liberación de otras personas que continúan detenidas. En particular, mencionó a ciudadanos extranjeros y venezolanos que aún permanecen privados de su libertad, y remarcó la importancia de garantizar derechos fundamentales en un contexto global complejo. “La libertad es uno de los valores más importantes para cualquier persona”, sostuvo.

Por su parte, Gallo expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su detención y se sumó al reclamo por quienes siguen en la misma situación. Advirtió que muchos detenidos se encuentran incomunicados y atravesando condiciones difíciles. “No nos olvidemos de quienes todavía están luchando por su libertad”, señaló.

Además, el gendarme comentó que el próximo 22 de marzo, a las 19:00, se celebrará una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle. La ceremonia será en acción de gracias por su liberación, pero también tendrá como objetivo visibilizar el pedido por los detenidos que aún no han recuperado su libertad. El encuentro contará con la presencia del obispo y estará abierto a toda la comunidad.

Del encuentro en Casa de Gobierno también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc, y familiares de Nahuel.