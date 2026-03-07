Nota vista: 1

El ministro de Gobierno respondió con dureza a las declaraciones del senador nacional por la UCR y cuestionó su accionar político. Aseguró que el frente oficialista «está sólido en sus tres aristas» y lo convocó a enfocarse en la agenda de la sociedad.

El ministro de Gobierno, Alberto Natella, salió al cruce de las recientes declaraciones del senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, en un mensaje en el que combinó cuestionamientos políticos con una convocatoria directa a que el legislador modifique su enfoque dentro de la vida pública.

Natella planteó que el senador debe «superar de una vez el divismo político» y concentrar su labor en el rol institucional que actualmente ocupa en el Congreso. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad principal de un legislador nacional es impulsar iniciativas que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. El ministro enfatizó que el momento político requiere dirigentes enfocados en la generación de leyes que acompañen los cambios sociales, en lugar de priorizar disputas partidarias o posicionamientos personales.

Un llamado a concentrarse en la tarea legislativa

En su declaración, el funcionario fue directo al plantear cuál debería ser, a su entender, la prioridad del senador radical en esta etapa de su carrera política. Según Natella, la tarea legislativa debe orientarse a dar respuestas a una sociedad que evoluciona rápidamente, lo que implica elaborar marcos normativos que acompañen esos cambios.

El ministro expresó que el senador debería enfocarse en:

Generar leyes que respondan a las nuevas demandas sociales.

Abandonar el «divismo político».

Concentrarse en el trabajo legislativo que le corresponde.

Además, el funcionario añadió un comentario sobre el momento político del legislador, al señalar que se encuentra «en el tramo final de la carrera», por lo que debería dedicar sus esfuerzos al trabajo institucional.

En esa línea, remarcó la importancia de «hacerle honor al sueldo que los argentinos se esfuerzan en pagarle», una frase que reforzó el tono crítico de su respuesta.

La mirada del Gobierno sobre las críticas del senador

Natella también interpretó las declaraciones de Fama dentro de un contexto político más amplio. Según el ministro, los cuestionamientos del senador responden a una estrategia vinculada a las tensiones internas dentro de su propio espacio político.

De acuerdo con su análisis, las críticas se explicarían por la intención de trasladar los problemas internos de su partido hacia el Gobierno. En contraste con esa situación, el funcionario sostuvo que la estructura política del oficialismo mantiene estabilidad. En ese sentido, afirmó que «nuestro frente político está resuelto desde hace tiempo», y agregó que el espacio se mantiene «sólido en sus tres aristas».

Con esta afirmación, Natella buscó marcar una diferencia entre la situación interna del oficialismo y la que, según él, atraviesa el sector político del senador.

Referencias a la experiencia administrativa de Fama

Durante su declaración, el ministro también mencionó la trayectoria administrativa del senador, al recordar su paso por la gestión universitaria.

Natella señaló que Fama «conoce algo del trabajo de administración porque le tocó en suerte administrar algún tiempo las arcas de la universidad». Sin embargo, en ese mismo tramo de su declaración, agregó que esa etapa estuvo atravesada por «ciertas polémicas difusas que le mancharon la gestión».

A partir de esa referencia, el funcionario planteó que el senador debería asumir que su función actual es diferente a la que desempeñó en ese momento. Según el ministro, su tarea ahora debe centrarse en tres aspectos principales: legislar desde su rol en el Senado; intentar reconstruir su frente partidario y dar lugar a las nuevas generaciones dentro de su espacio político.

La agenda social como eje del debate político

En el tramo final de su declaración, Natella insistió en la necesidad de orientar la discusión política hacia los problemas concretos de la ciudadanía. El ministro planteó que la sociedad no está enfocada en debates sobre candidaturas o disputas partidarias, sino en encontrar soluciones a las dificultades cotidianas.

«Lo invito a retomar la agenda de la gente que no está pensando candidaturas sino en que le solucionemos problemas», sentenció el funcionario.

Con esa frase, Natella buscó cerrar su respuesta al senador con un mensaje que apunta a desplazar la discusión política hacia el terreno de las políticas públicas y la gestión.

El cruce verbal entre ambos dirigentes se suma así a la dinámica de tensiones políticas que atraviesa el escenario institucional, en un contexto donde las discusiones sobre liderazgo, gestión y agenda pública continúan ocupando un lugar central en el debate político.