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Este sábado 28 de marzo, a partir de las 15 horas, el Parque Adán Quiroga será escenario de la quinta edición de la “Caminatón”, una propuesta que se consolida año a año y que se realiza en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.

Bajo el lema “Como vos”, la iniciativa invita a toda la comunidad a sumarse a una jornada de encuentro, inclusión y participación, promoviendo valores de respeto, empatía e igualdad.

La actividad, de carácter deportivo-recreativo, consiste en una caminata alrededor del parque con la participación de niños, niñas y adolescentes, junto a las familias.

Además, durante la tarde habrá stands, propuestas recreativas, música y juegos para disfrutar, fomentando un espacio de encuentro e integración para toda la comunidad.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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