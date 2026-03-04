Nota vista: 0

La entrega se concretó en el marco de distintos programas destinados a facilitar el acceso a la casa propia y mejorar la calidad de vida de familias catamarqueñas.

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó la entrega de 20 nuevas viviendas destinadas a familias de Valle Viejo y Capital, en el marco de los programas provinciales de acceso y finalización de la casa propia.

Del total adjudicado, 13 unidades corresponden al programa “Construcción de Vivienda en Terreno Propio, con Ahorro Previo”, mientras que siete se otorgaron a través de la línea “Terminación de Vivienda”.

El programa de construcción en terreno propio se basa en un esquema de financiamiento compartido entre el Estado y los beneficiarios. Está dirigido a postulantes inscriptos que cuentan con terreno y capacidad de pago. En esta modalidad, las familias aportan el lote y el 30% del valor de la vivienda para iniciar la obra, mientras que el 70% restante se financia una vez concluida la construcción.

En tanto, la línea de Terminación de Vivienda está orientada a familias que, por razones económicas, no pueden finalizar su vivienda única. El financiamiento contempla obras por un monto que no supere las 15.000 UVIs, con un sistema de devolución de hasta 50 cuotas de 330 UVIs, siempre que la cuota no exceda el 25% de los ingresos del grupo familiar.

Además, en el marco del Programa de Mejoramiento Habitacional, se otorgaron seis soluciones destinadas a optimizar las condiciones estructurales y de habitabilidad en viviendas ya existentes.

El acto contó con la participación del administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Alberto Barrionuevo; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno; y la diputada provincial María Argerich, entre otras autoridades.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas herramientas buscan ampliar el acceso a la vivienda mediante esquemas flexibles y sostenibles, adaptados a la realidad económica de las familias catamarqueñas.