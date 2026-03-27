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Con el objetivo de intentar frenar la suba, la Secretaría de Energía anunció este viernes cambios técnicos en la conformación de las naftas, que en lo que va de marzo incrementaron su valor un 16%. Por medio de la resolución 79/2026, se flexibilizó la normativa vigente para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

“La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.