En una nueva reunión de la paritaria docente, el Gobierno provincial presentó una propuesta que incluía elevar el piso salarial a $850.000, sin bono y con actualización por IPC bimestral. La oferta fue rechazada por todos los gremios que participan de la negociación.

La negociación se da en medio del conflicto que atraviesa el sector docente en la provincia, marcado por medidas de fuerza y Docentes autoconvocados que reclaman una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.

Noticia en Desarrollo

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
