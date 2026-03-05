Nota vista: 0

El gendarme argentino Nahuel Gallo, recientemente llegado al país trasladado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras haber sido detenido un año y medio en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, fue recibido este jueves en el Senado por Patricia Bullrich.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la ex ministra de Seguridad, ubicado en el primer piso, mientras la titular del Senado, Victoria Villarruel, se encontraba en el comedor que tiene el Palacio legislativo. La vicepresidenta no fue invitada al convite y almorzaba con su círculo de confianza: el secretario administrativo Agustín Giustinian, el jefe de Seguridad, Claudio Gallardo y el secretario administrativo, Alejandro Fitzgerald.

Es poco usual ver a Villarruel utilizando ese espacio al que sólo tienen acceso los senadores, ya que por lo general suele almorzar en el Salón Gris que está en su propio despacho. Según comentaron a Tiempo desde el entorno bullrichista, la titular del Senado no fue invitada porque “fue una reunión privada”.

Sin embargo, sí estuvieron presentes el senador del Pro Enrique Goerling, el radical Maximiliano Abad, y los libertarios Agustín Monteverde y Bartolome Abdala que se sumaron en la última media hora. El encuentro tuvo una duración de dos horas y en ese marco, Bullrich le regaló al efectivo de la fuerza un libro de su autoría que se llama “Guerra sin cuartel” y Abad le dio una camiseta del club Boca Juniors, del cual Gallo y su hijo son hinchas.

En declaraciones a la prensa, la jefa del bloque violeta expresó ante la prensa emoción por ver al gendarme. “Fue una charla muy importante porque cuando fui ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”, afirmó. Y agregó que le comentó lo que hizo el Gobierno durante su detención.

De hecho, colaboradores del espacio, le dijeron a Tiempo que la charla fue muy fluida y que Bullrich se quiere volver a reunir con él en los próximos días. “Hay mucho para hablar, apenas contó el 10% de lo que vivió”, destacaron.

Asimismo, Gallo le contó cuestiones más íntimas vinculadas con su estadía en el centro detención “El Rodeo 1”. También, señaló que le pidió seguir dentro de la Gendarmería. “Nadie lo iba a sacar. Todo lo contrario. Primero va a haber un tiempo de adaptación y después de eso vendrán las tareas de Gendarmería”, indicó Bullrich.

En cuanto a la consulta sobre la liberación y traslado del gendarme a Argentina en la que intervino la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Bullrich respondió que Gallo le comentó que se enteró en el momento en que lo fueron a buscar que había dos representantes de la institución. “Le pidieron que diga que había sido la AFA y el decidió no decirlo porque sabe que su país estuvo siempre”, dijo la senadora, quien hizo hincapié en que “lo importante es que Gallo esta acá”.

Tras el encuentro, desde el entorno de Bullrich anticiparon que este viernes por la mañana a las 11.30, la senadora se volverá a reunir con la familia de Germán Giuliani, el abogado que continúa detenido en Venezuela a pesar de contar con una orden de excarcelación.

El canciller Pablo Quirno confirmó que continúan las gestiones para poder liberarlo y que vuelva a Argentina, y desde Cancillería aseguraron que mantendrán la presión diplomática hasta lograr la excarcelación. Por su parte, la familia de Giuliani denuncia incomunicación y falta de garantías judiciales. El abogado lleva nueve meses detenido en el penal Yare II, en Venezuela.