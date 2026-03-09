Nota vista: 0

Un festejo por el Día Internacional de la Mujer organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora, en la provincia de Misiones generó polémica luego de que se entregaran escobas, baldes y escurridores como premios en una actividad realizada durante la jornada.

La celebración se realizó el sábado 7 en un predio municipal de la localidad misionera —ubicada en el centro sur de la provincia, sobre el río Uruguay— y reunió a decenas de vecinas en una tarde con juegos, sorteos, música y charlas.

Durante la premiación de algunas de las competencias organizadas en el encuentro, tres participantes recibieron como obsequio elementos de limpieza doméstica, entre ellos escobas, baldes y escurridores, además de un certificado. El momento fue fotografiado y difundido en las redes sociales oficiales del municipio.

La entrega generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tipo de premios elegidos para conmemorar la fecha.

El intendente de la localidad, Carlos Goring, defendió la actividad y sostuvo que los objetos entregados estaban vinculados con una de las consignas de los juegos organizados durante la jornada.

En declaraciones radiales, explicó que se trató de una competencia de mímica y adivinanzas. «Esos elementos estaban relacionados con los juegos que representaban. Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo», señaló.

Según detalló, los premios se otorgaron a las participantes que mejor representaron las consignas durante la actividad. «Se entregó una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron la tarea en el juego de mímica», indicó.

El jefe comunal también aseguró que la jornada incluyó otros premios y actividades. «Hubo más de 80 sorteos con otros regalos para las mujeres», afirmó. Entre ellos mencionó cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores.

Ante las críticas, Goring sostuvo que el encuentro buscó generar un espacio de reunión para las mujeres de la comunidad. «A veces es la única oportunidad de que salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos», señaló.

El evento incluyó además un acto de apertura encabezado por el intendente, quien en su discurso destacó la importancia de seguir promoviendo oportunidades y reconocimiento para las mujeres.

Durante la jornada también hubo intervenciones de la pastora Raquel Krampitz, una charla sobre prevención del cáncer de piel a cargo del médico Tomás Guiso y palabras de la diputada provincial Elvani Goring, hermana del jefe comunal.

Las actividades se completaron con música en vivo y desafíos de pastelería organizados por la Casa de la Mujer local.

Goring transita actualmente su segundo mandato al frente del municipio. Fue reelegido en 2023 con más del 60% de los votos y forma parte del Partido Agrario y Social.