El Ministerio de Salud de la provincia confirmó el primer caso de chikungunya en Catamarca y brindó detalles sobre la situación epidemiológica y las acciones de prevención que se están llevando adelante tras la detección del virus. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por la directora provincial de Epidemiología, Ana Laura López, junto a la directora del laboratorio, Verónica Campi, y la referente de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovanni.

 El caso corresponde a una mujer de 40 años residente en la zona este de la Capital, quien actualmente se encuentra en su domicilio bajo seguimiento médico. El contagio fue clasificado como autóctono, ya que la paciente no presenta antecedentes recientes de viaje a zonas con circulación del virus.

