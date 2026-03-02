Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a empresarios del sector textil, a los efectos de informar la continuidad del programa de Emergencia Textil que tiene por objetivo sostener la fuente laboral y anunciar un incremento del aporte actual para cada trabajador.

El aumento del aporte se hará efectivo desde el mes de marzo, y permitirá elevar el aporte actual de $200.000 a $240.000 para cada trabajador que las empresas mantengan en actividad, tratándose de una medida de asistencia directa y que tiene por objetivo consolidar y mantener la fuente de trabajo de los catamarqueños.

El mandatario ratificó la postura de acompañar a todas las empresas, con el compromiso de que mantengan los puestos de trabajo a través de un plan de inversión.

Al término del encuentro, Carlos Muia, titular de la Unión Industrial de Catamarca, calificó como positivo el encuentro con el mandatario provincial, entendiendo que este tipo de medidas posibilitaron paliar la situación de emergencia en la que se encuentra el sector textil. “Estuvimos reunidos con el Gobernador y nos anunció un aumento en el aporte destinado a mantener los puestos de trabajo en la industria textil y su cadena de valor, que tiene que ver con indumentaria y calzado. Específicamente, la ayuda pasa de $200.000 a $240.000 mensuales por cada trabajador, lo cual significa en este momento una ayuda muy interesante”, explicó el empresario catamarqueño.

Asimismo, aseguró que “gracias a la visión del Gobernador, podemos decir que el empleo en la provincia se mantiene, salvo aquellos despidos en empresas que no tenían soluciones a la vista. Estamos agradecidos por el aporte y el acompañamiento permanente del señor Gobernador por su permanente preocupación y apoyo al sector”.