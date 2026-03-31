Nota vista: 0

Vialidad Nacional informó que lleva a cabo la reconstrucción de defensas de alcantarillas de la Ruta Nacional 60, en el kilómetro 1.330, a la altura de Villa San Roque, en el departamento Tinogasta.

Los trabajos, que se ejecutan con personal y equipos de la sobrestantía de zona, consisten en el armado de gaviones y colchonetas de piedra embolsada con tejido metálico. Estas defensas tienen como objetivo proteger la alcantarilla ante eventuales crecidas de los cauces que son atravesados por esta vía.

La Ruta Nacional 60 es la más extensa de la red troncal en Catamarca, con más de 560 kilómetros, desde el límite con Córdoba y la frontera con el vecino país de Chile, por lo que forma parte del corredor internacional Paso de San Francisco.