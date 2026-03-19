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Red Star tendrá un nuevo desafío este Jueves, cuando le toque enfrentar a Montmartre, desde las 21.30, en partido entre catamarqueños, válido por la 3ra Fecha de la Zona NOA, en la Región que lleva el mismo nombre, dentro de la Liga Federal de Básquetbol.

El conjunto de Rodrigo Soria llega con 1 victoria (ante Mitre), y 1 derrota (contra Belgrano), mientras que el local acumula 2 caídas en la misma cantidad de presentaciones (ante 9 de Julio en Salta, y también con Belgrano en Catamarca).

El estrellado no contará en esta ocasión con Jorge Cirillo Tomassi, quien sufrió un desgarro, y estaría un par de partidos sin jugar. El equipo será: Matías Cuenca, Andrés Alderete, Francisco Bernardez, Bautista Ogas, Ignacio Soto, Alan Senteno, Agustín Mirolo, Indalecio Silva, Gabriel Sosa, Luciano Sánchez y Gustavo Nieva.

El cotejo tendrá el arbitraje de Daniel Comelli y Maximiliano Delgado, con la presencia de Roque Juárez como Comisionado Técnico. Mientras que la transmisión en VIVO podrá seguirse por el sistema Pay Per View de BasquetPass.

Auspician la Campaña de Red Star en la Liga Federal 2026: Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia de Catamarca, Municipalidad de la Capital, Cámara de Diputados gestión Paola Fedelli, Romeva, Record Gym, Re Stream TV, Estudio Contable de Hernán Tula, Pampero Catamarca, Tiano, Maverick, Lo de Juana, El Rodeo Alfajores, Demon Ropa Deportiva, Arazi Constructora SRL, NyA Indumentaria Femenina y Mauricio Martínez Osteopatía.