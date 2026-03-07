Nota vista: 0

El Ministerio de Salud de la provincia dio inicio a la capacitación de “Facilitadores comunitarios para el manejo de la conducta suicida”, destinada a referentes comunitarios de Fray Mamerto Esquiú.
La misma se desarrollará los días 5, 19 y 26 de marzo en el Auditorio de la Escuela Municipal N°1 y se trabajará sobre la detección de riesgo suicida con orientación a realizar un mapeo referencial en cuanto a recursos asistenciales, incluyendo los espacios comunitarios de contención.
Los Facilitadores Comunitarios son preparados para detectar señales de advertencia, factores de riesgo y de vulnerabilidad, como así también valorar el riesgo suicida, para luego llevar a cabo una intervención de asistencia, contención y seguimiento a la persona con conducta de tipo suicida.
Este es el primer encuentro del año, organizado conjuntamente con la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Durante el mes, se sumarán capacitaciones con los municipios de Capital y Valle Viejo.

