Nota vista: 0

Se concretó la primera semana de entrega de fruta a la mostera de Tinogasta.

Productores de uva que entregaron en la pasada semana fruto a la mostera ubicada en el parque industrial Tinogasta, recibieron el pago de 50 pesos por kilogramo, tal cual fue el compromiso asumido por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa estatal Agroindustria Catamarca (AICAT).

Este monto, según se consignó, está destinado a acompañar los costos de cosecha y flete, brindando alivio financiero a los productores en plena etapa de vendimia.

Así se hizo saber desde el organismo que conduce el ministro Leonardo Zeballos, y también se aclaró que con el aporte provincial más los 120 pesos que abonará la empresa mostera por cada kilo de uva, los productores recibirán un total de 170 pesos por kilo de fruta. La empresa mostera abonará su monto una vez comercializada la totalidad de la producción de mosto provincial, lo que se estima ocurrirá después de mitad de año.

Durante la primera semana, la uva entregada a la mostera totalizó un pesaje de 604.520 kilogramos, lo que representó un desembolso provincial de 30.226.000 de pesos en concepto de subsidio a los productores.

Según se informó desde AICAT, la operatoria se desarrolla con normalidad desde el inicio de la recepción de la fruta. De manera paralela, técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo mantienen los controles de pesaje y la verificación técnica de cada carga, garantizando transparencia y correcta liquidación en cada etapa del proceso.

La recepción de uva continuará este lunes siguiendo el cronograma establecido y con el pago del subsidio correspondiente a los productores.