Nota vista: 0

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su tercera sesión extraordinaria, encabezada por el presidente provisorio, Ramón Figueroa Castellanos, en cuyo transcurso se incorporaron al Orden del Día dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.



Tras el correspondiente tratamiento parlamentario, el cuerpo otorgó sanción definitiva a la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados y a la modificación parcial del Código Procesal Penal de la Provincia.



La primera de las iniciativas, registrada bajo la Ley N° 5935, establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD) en el ámbito del Poder Judicial de Catamarca. Este organismo tendrá como finalidad la obtención, almacenamiento, sistematización y custodia de perfiles genéticos humanos a partir del análisis de ADN, conforme a la normativa vigente.



El texto dispone que dichas tareas deberán realizarse exclusivamente en laboratorios públicos dependientes del Poder Judicial o del Ministerio Público, quedando a cargo de la gestión técnica, científica y operativa el Laboratorio Satélite Forense. Asimismo, se prohíbe la tercerización integral del servicio a entidades privadas, salvo en casos excepcionales por razones operativas.



Entre sus principales objetivos, el BPGD apunta a contribuir al esclarecimiento de hechos en el marco de investigaciones penales, facilitar la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, y evitar la contaminación biológica de la evidencia mediante la identificación de perfiles del personal interviniente.



Durante las exposiciones, la senadora Carolina Casas, como miembro informante, destacó que se trata de un proyecto “necesario, oportuno y positivo”, subrayando que su implementación debe resguardar plenamente los derechos y garantías constitucionales. En la misma línea, la senadora Pamela López remarcó la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas que respeten los derechos individuales.



Por otra parte, mediante la Ley N° 5936, se aprobó la modificación parcial del Código Procesal Penal de Catamarca, específicamente en lo referido a los artículos 280 y 292, vinculados a la prisión preventiva.



La reforma incorpora pautas objetivas para que los magistrados puedan evaluar con mayor precisión el riesgo procesal al momento de dictar medidas cautelares. En ese sentido, se introducen criterios orientadores para valorar el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, lo que permitirá decisiones judiciales mejor fundamentadas, más previsibles y sujetas a control.



El senador Guillermo Ferreyra destacó que “la seguridad y la justicia deben concebirse siempre en el marco de la Constitución”, y remarcó que mejorar el funcionamiento del sistema judicial impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.



Asimismo, subrayó que la iniciativa no altera el carácter excepcional de la prisión preventiva ni vulnera garantías constitucionales, sino que busca dotar al sistema de herramientas más claras y eficaces. “No estamos ante una iniciativa impensada, ni que deje de lado las garantías. Se trata de mejorar la Justicia y brindar mayor seguridad a la gente”, afirmó.



Desde sus fundamentos, ambas leyes se enmarcan en la necesidad de fortalecer el sistema judicial provincial, optimizar los procesos de investigación penal y consolidar la seguridad jurídica, garantizando al mismo tiempo el respeto irrestricto de los derechos humanos.