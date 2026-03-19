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La intervención se realizó en el paseo Las Moras, espacio que desde ahora funcionará como sitio de memoria para recordar lo ocurrido el 22 de octubre de 1976, cuando Bugatti fue privado ilegítimamente de su libertad.

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976, se llevó a cabo un emotivo acto en la localidad de Las Pirquitas, donde quedó señalizado el lugar en el que fue secuestrado el ingeniero Roberto Horacio Bugatti durante la última dictadura militar.

La intervención se realizó en el paseo Las Moras, espacio que desde ahora funcionará como sitio de memoria para recordar lo ocurrido el 22 de octubre de 1976, cuando Bugatti fue privado ilegítimamente de su libertad.

Roberto Horacio Bugatti había nacido el 12 de mayo de 1946 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ingeniero agrónomo de profesión, se desempeñaba como trabajador de Agua y Energía al momento de su secuestro.

Su caso fue incorporado a una causa judicial en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Los hechos fueron probados y juzgados en el marco de la Causa N° 960/2012, cuya sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.

Asimismo, la denuncia por su desaparición fue presentada en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), donde quedó registrada bajo el Legajo N° 804. También integra el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) con el número 759.

El acto en Las Pirquitas se suma a las distintas acciones que se desarrollan en todo el país para mantener viva la memoria, promover la verdad y reafirmar el compromiso con la justicia frente a los crímenes de la última dictadura.