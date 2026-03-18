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Integrantes de la filial de Racing Club realizaron una jornada solidaria en la Escuela Rural N° 72 de Los Talas, departamento Ambato, institución que apadrinan desde hace tiempo, en una actividad marcada por la emoción y el acompañamiento a la comunidad educativa.

Durante la visita, los alumnos recibieron kits escolares completos con mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices, colores, témperas, reglas y cartucheras, con el objetivo de colaborar con el inicio del ciclo lectivo.

Además, desde el ropero comunitario de la filial se entregaron prendas de vestir y calzado para niños, niñas y adultos, junto con materiales para actividades escolares como libros, revistas, cartulinas y papel afiche.

La jornada también estuvo marcada por momentos de alegría y juegos compartidos entre los visitantes y los estudiantes, quienes recibieron a la delegación con entusiasmo, abrazos y una bandera del club.

Desde la organización destacaron el compromiso de socios, hinchas y colaboradores que hicieron posible la colecta solidaria y remarcaron que este tipo de acciones buscan acompañar a las comunidades del interior y fortalecer los lazos con la educación rural.