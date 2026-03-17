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La banda catamarqueña Totecuar se presentó en Bigote Disco en una noche a puro cuarteto, donde compartió escenario y adelantó detalles de su presente y proyección musical.

En diálogo con Catamarca Despierta, el referente del grupo, Fernando Cerezo, destacó las expectativas por el show y el trabajo que vienen realizando. “Estamos con todas las expectativas a full. Tenemos todo preparado y siempre contentos de venir a este lugar, donde nos dan el espacio para mostrar lo que hacemos”, expresó.

El grupo apuesta al cuarteto característico, con una propuesta que busca mantener la esencia del género. “Venimos preparando show a show, tratando de agregarle todo lo que es nuestra música para que la gente pueda bailar y divertirse”, señaló.

Además, Cerezo remarcó que la banda comenzó a expandirse fuera de la provincia. “Estuvimos en La Rioja hace unas semanas y tenemos fecha a fin de mes en San Juan. Vamos paso a paso, firmes, para poder llevar la música de Catamarca por distintos lugares”, indicó.

Por su parte, el cantante José Mamani, oriundo de Santa María, expresó su entusiasmo por integrar el grupo. “Es algo que soñé desde chico. Hoy me siento muy cómodo y feliz de estar acá”, afirmó, y destacó el aprendizaje constante dentro de la banda.

En cuanto al repertorio, Totecuar combina clásicos del cuarteto con composiciones propias. “Vamos a hacer temas de grupos legendarios y también temas nuestros. Buscamos mantener vivo el cuarteto de Catamarca”, explicó Cerezo.

El músico también subrayó que, pese a los cambios en el género, el grupo mantiene una línea tradicional. “Seguimos siendo respetuosos de la esencia del ‘tunga-tunga’, con el piano, el bajo y el acordeón bien marcados”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que próximamente lanzarán nuevas canciones grabadas con el estilo propio de la banda e invitó al público a seguir sus redes sociales para conocer las novedades.