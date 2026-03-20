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Este viernes por la mañana se llevó a cabo una radio abierta en defensa de los trabajadores de la Agencia Territorial Catamarca, en el marco de una jornada de protesta impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra las medidas del Gobierno nacional en materia laboral y social.

La convocatoria se realizó bajo la consigna “No al vaciamiento de los programas de empleo, a la pérdida de los puestos de trabajo en territorio”, en rechazo a los recortes anunciados en la Secretaría de Trabajo, que incluirían despidos y el cierre de delegaciones en distintas provincias.