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Este viernes por la mañana se llevó a cabo una radio abierta en defensa de los trabajadores de la Agencia Territorial Catamarca, en el marco de una jornada de protesta impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra las medidas del Gobierno nacional en materia laboral y social.

La convocatoria se realizó bajo la consigna “No al vaciamiento de los programas de empleo, a la pérdida de los puestos de trabajo en territorio”, en rechazo a los recortes anunciados en la Secretaría de Trabajo, que incluirían despidos y el cierre de delegaciones en distintas provincias.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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