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Vialidad Provincial, en conjunto con la Municipalidad de la Capital, informa que se realizan tareas de fresado sobre Av. Mariano Moreno, en el corredor Norte–Sur.
Los trabajos se desarrollan entre las 8 y las 16 horas, por lo que el tránsito permanecerá interrumpido en el tramo comprendido desde Av Illia hasta calle Samuel Molina (esquina Vialidad Provincial).
Se solicita a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas, mientras duren las tareas que permitirán avanzar con el mejoramiento de la calzada en este importante sector de la ciudad.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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