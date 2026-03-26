Nota vista: 0

Un trágico siniestro vial conmociona a la comunidad catamarqueña. Una niña de seis años perdió la vida luego de ser embestida por una camioneta mientras era trasladada por su madre rumbo a la escuela.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 60, en una bifurcación ubicada frente a la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, en la localidad de San Martín.

De acuerdo a la información preliminar, una camioneta marca Toyota impactó contra la motocicleta en la que circulaban madre e hija. Como consecuencia del violento choque, la menor sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte.

La mujer, de apellido Gazetúa, conducía el rodado menor al momento del siniestro y resultó herida. En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras se realizan las pericias para determinar la mecánica del hecho.

En la causa interviene el fiscal Jonathan Pastina, quien impartió las directivas correspondientes. La investigación se encuentra en curso.

Por su parte, la Universidad Nacional de Catamarca informó mediante un comunicado que en el hecho estuvo involucrado un vehículo oficial de la institución, en el que se trasladaban autoridades, entre ellas el rector Oscar Arellano, quienes se dirigían a la provincia de La Pampa para participar del 95° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.

Desde la institución manifestaron su acompañamiento “con respeto y solidaridad” a la familia de la menor fallecida y se pusieron a disposición de las autoridades intervinientes.