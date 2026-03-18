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Trágico: Un trabajador se descompensó y murió en una empresa minera

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La Justicia investiga un luctuoso episodio ocurrido en la tarde de ayer, en el proyecto Fénix, en plena Puna catamarqueña.

Según se conoció, un trabajador de una empresa contratista se descompensó, mientras prestaba servicios en el lugar,.

 De inmediato se puso en marcha el operativo para llevar a Ariel García, oriundo del departamento Santa María, hacia San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, pero, lamentablemente, falleció mientras era trasladado al hospital.

La noticia del deceso causó mucha consternación entre los trabajadores mineros y la comunidad santamariana. En tanto, la Fiscalía avanza con la investigación para determinar las causas del fallecimiento.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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