La Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte dispuso la suspensión preventiva y provisoria de la prestación del servicio a cargo de la empresa Transporte Vergara, hasta tanto se verifique técnicamente el estado integral de la totalidad de las unidades afectadas a la concesión.

La determinación se produjo tras la recepción de material audiovisual en el que se observa una unidad presuntamente circulando con desgaste extremo en sus cubiertas. Frente a este indicio, y en el marco de las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 4906 y su Decreto Reglamentario N° 2032/97, la Secretaría resolvió aplicar el principio precautorio, priorizando el resguardo de la seguridad de los pasajeros, conductores y terceros.

El principio precautorio implica actuar de manera preventiva ante la posible existencia de un riesgo, aun cuando no se haya determinado de forma concluyente la totalidad de las circunstancias técnicas. En este caso, el indicio visual referido fue considerado suficiente para adoptar una medida inmediata orientada a evitar potenciales situaciones que pudieran comprometer la seguridad vial.

Los recorridos alcanzados por la medida

El servicio alcanzado por la suspensión corresponde a los recorridos que la empresa prestaba entre la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y las localidades de El Rodeo y Las Juntas.

Se trata de trayectos que forman parte del esquema de transporte público interurbano, por lo que la decisión impacta directamente en los usuarios habituales de esas rutas. La suspensión rige hasta tanto se completen las verificaciones técnicas dispuestas por la autoridad competente.

Inspección técnica integral del parque móvil

En este contexto, se llevará adelante una inspección técnica integral del parque móvil, que estará a cargo de la Dirección Provincial de Control de Calidad y Seguridad del Transporte.

La revisión será exhaustiva y cada unidad será evaluada de manera individual. Los puntos técnicos que serán verificados incluyen:

Estado y profundidad del dibujo de las cubiertas.

Sistema de frenos.

Dirección y suspensión.

Luces y señalización.

Elementos de seguridad obligatorios.

Condiciones estructurales generales.

Este control integral busca determinar si las unidades afectadas a la concesión cumplen con las condiciones necesarias para prestar el servicio en estándares óptimos de seguridad. La evaluación individualizada permitirá identificar posibles irregularidades específicas en cada vehículo y adoptar, en su caso, las medidas correctivas correspondientes.

Además de la inspección técnica, la Secretaría intimó a la empresa a presentar, en el plazo de 48 horas hábiles, el listado completo de las unidades afectadas al servicio y los certificados vigentes de Revisión Técnica Obligatoria.

Este requerimiento documental resulta clave para contrastar el estado físico de las unidades con la documentación respaldatoria exigida por la normativa vigente. La presentación de los certificados permitirá verificar la situación administrativa y técnica de cada vehículo dentro del marco regulatorio establecido.

Sumario administrativo y garantías legales

En forma paralela, se instruyó sumario administrativo con el objetivo de determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente.

El procedimiento administrativo se desarrollará garantizando el derecho de defensa, conforme a las disposiciones legales aplicables. Esto implica que la empresa podrá ejercer las instancias correspondientes dentro del proceso para efectuar descargos y presentar la documentación que considere pertinente.