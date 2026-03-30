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El Ministerio de Vivienda y Urbanización informa que se encuentran transitando los últimos días para que vecinos y vecinas de Valle Chico participen de la consulta pública vinculada al desarrollo del nuevo Centro Comercial del barrio.

Esta iniciativa tiene como objetivo conocer la opinión de la comunidad sobre los servicios y rubros que consideran necesarios, en el marco de una política que entiende que la vivienda no termina en la casa, sino que también implica pensar en el entorno y la vida cotidiana de las familias.

La encuesta es breve, de solo dos preguntas, y puede completarse en menos de un minuto a través del siguiente enlace: encuestasipv.catamarca.gob.ar

Desde el organismo destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de proyectos: “Valle Chico se construye entre todos. Por eso es fundamental escuchar a quienes viven el barrio todos los días y conocen de primera mano sus necesidades”.

La consulta estará disponible hasta el 1 de abril, por lo que se invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse y hacer oír su voz en esta etapa clave del proyecto.

Con esta propuesta, el Ministerio reafirma su compromiso con el desarrollo integral de los barrios, promoviendo no solo el acceso a la vivienda, sino también la consolidación de comunidades con servicios, espacios y oportunidades para mejorar la calidad de vida.