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En la mañana de hoy, alrededor de las 08:10, se registró un siniestro vial en el kilómetro 634 de la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

El hecho fue protagonizado por Walter Ulises Amador (50), quien circulaba a bordo de un automóvil Fiat Siena de color verde. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl, finalizando su recorrido a un costado de la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el hombre sufrió lesiones de consideración y fue asistido por profesionales del nosocomio zonal, quienes posteriormente lo trasladaron a un sanatorio privado de la ciudad Capital.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental La Merced y peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, para llevar adelante las actuaciones correspondientes.