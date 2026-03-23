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En la mañana de hoy, alrededor de las 08:10, se registró un siniestro vial en el kilómetro 634 de la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

El hecho fue protagonizado por Walter Ulises Amador (50), quien circulaba a bordo de un automóvil Fiat Siena de color verde. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl, finalizando su recorrido a un costado de la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el hombre sufrió lesiones de consideración y fue asistido por profesionales del nosocomio zonal, quienes posteriormente lo trasladaron a un sanatorio privado de la ciudad Capital.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental La Merced y peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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