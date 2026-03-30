Un médico anunció que renuncia por reducción de sueldo y persecución

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Gran preocupación existe en los pobladores del norte de Fiambalá tras conocerse la decisión del médico que que asiste a los pacientes en la zona de renunciar a su cargo.
En medio de la protesta de profesionales de la Salud por haberes insuficientes y falta de médicos que presten servicios en el interior, el Dr. Leonardo Camacho, quien se desempeña en el Hospital Dr. René Favaloro de la localidad de Medanitos, anunció su dimisión al cargo.
“Con muchísimo pesar les aviso que el mes de abril es mi ultimo mes como médico en Fiambalá”, comunicó en sus redes sociales.
“Acabo de salir de una reunión con el ministerio de salud, los cuales me dijeron que mi sueldo empezaria a ser la mitad de lo que cobro ahora (que ya es mucho menos de la oferta que me hicieron para que me cambie a Fiambalá)”, aseveró. “No dejándome otra opción mas que tener que buscar otro empleo!”, agregó.
“Agradezco a cada alma que conecté aqui en este ultimo año y medio! Siempre voy a llevar a cada uno en mi corazón”, remarcó el Dr. Leonardo Camacho.
Agrega: “No seamos ingenuos, somos todos adultos, la cuestión no es salarial, sino que yo no me callo frente a injusticias, frente a cosas incorrectas y etc.”
“Yo lucho por los pacientes, por los enfermeros, por todos.. y eso incomoda.Ya me estaban tratando de hacer
la vida imposible para que me vaya, y lo lograron, pero voy con la consciencia limpia que di mi 100% por una salud mejor a una población que la necesita!”, resaltó.