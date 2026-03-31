29.9 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter Youtube
Inicio Catamarca información Valle Viejo acordó un incremento salarial para los empleados municipales

Valle Viejo acordó un incremento salarial para los empleados municipales

Por
catamarca digital
-
Nota vista: 0

<!– Valle Viejo acordó un incremento salarial para los empleados municipales | DATAMARCA

Home Catamarca Valle Viejo acordó un incremento salarial para los empleados municipales

La Municipalidad de Valle Viejo formalizó un nuevo acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que establece un incremento del 12% para los trabajadores del Ejecutivo municipal.

El entendimiento se alcanzó hoy en el Palacio Municipal, encabezado por la intendenta Susana Beatriz Zenteno junto a la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes al año 2026.

El aumento se aplicará tomando como base el salario del mes de marzo y tendrá carácter no remunerativo y no bonificable. Según lo acordado, el incremento se implementará en dos tramos: un 6% que se liquidará con los haberes de abril y el 6% restante que se abonará junto a los salarios de julio.

Además, las partes establecieron que, a partir del segundo semestre del año, el salario mínimo de los empleados municipales de Valle Viejo será de 800 mil pesos, fijando así un nuevo piso salarial en la administración local.

El acuerdo forma parte de la política salarial que viene llevando adelante el municipio, orientada a generar previsibilidad en los ingresos de los trabajadores.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

© Consultora NORTe. Catamarca Digital Derechos reservados