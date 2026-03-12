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El Ministerio de Vivienda y Urbanización puso en marcha una consulta vecinal para conocer qué comercios y servicios consideran necesarios los residentes de Valle Chico para el nuevo centro comercial que se construye en el barrio.

En ese marco, Catamarca Despierta dialogó con vecinos del sector para conocer sus opiniones sobre qué rubros consideran prioritarios para el futuro espacio comercial.

La mayoría coincidió en la necesidad de contar con servicios básicos que actualmente escasean en la zona.

“Creo que lo que necesitamos todos los vecinos es un supermercado”, expresó una vecina durante el relevamiento realizado en el barrio. Además, mencionó la importancia de contar con una farmacia de mayor tamaño. “Tenemos algunas pequeñas, pero no es lo mismo que una farmacia grande donde se consigan todos los medicamentos y que trabaje con obras sociales”, agregó.

Otros residentes también coincidieron en la necesidad de ampliar la oferta comercial en el sector. “Nos gustaría que pongan un supermercado grande, porque cuando tenemos que hacer compras grandes debemos trasladarnos a otros lugares y después volver en colectivo con las bolsas”, señaló otra vecina.

Entre las propuestas también surgió la posibilidad de sumar espacios recreativos. “Estaría bueno un lugar como una cafetería para salir con amigas, con la familia o con los chicos y pasar un rato agradable”, comentó.

Por su parte, otro vecino destacó nuevamente la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos en el barrio. “Una farmacia sería muy importante, sobre todo una que trabaje con obras sociales, porque las que hay quedan lejos o no siempre tienen todo”, indicó.

Consulta abierta a los vecinos

Desde el Ministerio informaron que la encuesta está dirigida exclusivamente a vecinos de Valle Chico y puede completarse en aproximadamente un minuto, ya que consta de dos preguntas sobre los rubros comerciales prioritarios y sugerencias para el proyecto.

Entre quienes participen se realizará el sorteo de una orden de compra equivalente a 80 litros de pintura.

Además de la modalidad online, equipos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también realizan visitas presenciales para ampliar la participación de los vecinos.

Un nuevo espacio para el barrio

El nuevo centro comercial de Valle Chico se encuentra actualmente en construcción y se prevé su finalización durante la segunda mitad del año.

El complejo contará con 40 locales comerciales, islas comerciales, sanitarios públicos y privados, depósitos, estacionamiento para vehículos, espacios para motos y bicicletas, además de plazoletas y sectores verdes.

Desde el Ministerio señalaron que la iniciativa forma parte de una mirada más amplia sobre la política habitacional, que busca no solo construir viviendas sino también generar servicios y espacios que mejoren la vida cotidiana de los barrios.