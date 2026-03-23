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La actividad comenzará a las 21:30 horas en la Casa de la Memoria, ubicada en calle 9 de Julio N° 1276, en la ciudad Capital.

En el marco de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, esta noche se llevará a cabo la tradicional vigilia y acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La actividad comenzará a las 21:30 horas en la Casa de la Memoria, ubicada en calle 9 de Julio N° 1276, en la ciudad Capital, y contará con la participación de autoridades, organismos de derechos humanos y público en general.

La conmemoración adquiere un significado especial este año, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Desde el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, organizador del evento, destacaron la importancia de sostener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso social. “A 50 años del inicio del horror seguimos reivindicando y luchando por más Memoria, Verdad y Justicia”, expresa la convocatoria oficial.

La vigilia se presenta como un espacio de reflexión y homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, así como también una oportunidad para renovar el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia.