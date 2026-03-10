Nota vista: 0

El Ministerio de Vivienda y Urbanización puso en marcha una consulta vecinal destinada a conocer la opinión de los vecinos de Valle Chico sobre qué comercios y servicios les gustaría encontrar en el nuevo Centro Comercial que se construye en el barrio.

“Por iniciativa del ministro Fidel Sáenz, el Ministerio de Vivienda impulsa una consulta vecinal para recoger opiniones sobre el nuevo centro comercial de Valle Chico”, señalaron desde el organismo, destacando que la propuesta busca sumar la voz de los vecinos en la planificación de este nuevo espacio comunitario.

La encuesta está dirigida exclusivamente a vecinos de Valle Chico y puede completarse en aproximadamente un minuto, ya que consta de solo dos preguntas. En la primera, los participantes pueden indicar qué rubros consideran prioritarios para el centro comercial, seleccionando hasta tres opciones predeterminadas o incorporando alguna alternativa en la opción “otro”. En la segunda, se brinda un espacio para realizar una sugerencia abierta sobre el proyecto.

Entre quienes participen de la consulta se realizará el sorteo de una orden de compra equivalente a 80 litros de pintura.

La encuesta estará disponible desde este martes 10 de marzo hasta el 1 de abril y se puede completar ingresando al siguiente enlace: encuestasipv.catamarca.gob.ar

Además de esta participación online, equipos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también visitarán a los vecinos de manera presencial para ampliar la participación y asegurar que más familias puedan expresar su opinión.

Desde el Ministerio remarcaron que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia sobre la política habitacional. “La política de vivienda no termina cuando se entrega una casa. Esa es la idea que impulsa el Ministerio de Vivienda por iniciativa del ministro Fidel Sáenz. La vivienda es el comienzo: después hay que pensar cómo se vive alrededor de esa vivienda”, indicaron.

En ese sentido, explicaron que los servicios, comercios y espacios de encuentro también forman parte de la planificación urbana, con el objetivo de construir comunidades donde los vecinos puedan desarrollar su vida cotidiana con mayor comodidad y calidad.

Los resultados de la consulta permitirán conocer las necesidades y sugerencias de los vecinos para luego avanzar en un proceso de adjudicación amplio y transparente de los distintos espacios comerciales del complejo.

Un nuevo espacio para el barrio

El nuevo Centro Comercial de Valle Chico se encuentra actualmente en construcción y se prevé su finalización durante la segunda mitad del año. El complejo contará con:

40 locales comerciales

Islas comerciales

Sanitarios públicos y privados

Depósitos y áreas de servicios

Estacionamiento para vehículos

Sector arbolado para motos y bicicletas

Plazoletas y espacios verdes

Con un diseño innovador, flexible y sustentable, este proyecto busca potenciar el comercio local y generar un nuevo punto de encuentro social y cultural para los vecinos de Valle Chico y zonas aledañas.

La obra se ejecuta mediante una modalidad innovadora de contratación, en la cual la empresa adjudicataria aporta los materiales y la mano de obra, recuperando su inversión a través de la venta de los locales comerciales, que se realizará en una próxima etapa mediante un proceso de licitación de los espacios del centro comercial.

Desde el Ministerio destacaron que escuchar a los vecinos antes de tomar decisiones es parte de la planificación de comunidades más integradas, donde la vivienda sea el punto de partida para construir barrios con más servicios, oportunidades y calidad de vida.