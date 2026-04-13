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El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, recibe e imparte la bendición a los biciperegrinos tras su arribo al Santuario Catedral, alrededor de las 19.40 de este domingo 12 de abril.
La marcha «Bajo tu manto pedaleamos», organizada por el grupo de ciclistas aficionados Bikers Maníacos, recorrió distintos puntos vinculados con la historia de la Virgen Morena, como la Ermita en Valle Viejo, el Santuario de la Gruta, el Paseo General Navarro o Plaza de la Coronación, más conocido como La Alameda, llegando finalmente al Santuario Catedral, enfrente de la plaza 25 de Mayo.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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