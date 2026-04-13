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El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, recibe e imparte la bendición a los biciperegrinos tras su arribo al Santuario Catedral, alrededor de las 19.40 de este domingo 12 de abril.

La marcha «Bajo tu manto pedaleamos», organizada por el grupo de ciclistas aficionados Bikers Maníacos, recorrió distintos puntos vinculados con la historia de la Virgen Morena, como la Ermita en Valle Viejo, el Santuario de la Gruta, el Paseo General Navarro o Plaza de la Coronación, más conocido como La Alameda, llegando finalmente al Santuario Catedral, enfrente de la plaza 25 de Mayo.