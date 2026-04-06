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Son organizadas por el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente.

Con el objetivo de generar un espacio de intercambio y actualización sobre el marco normativo vigente y los desafíos actuales vinculados a la gestión ambiental de proyectos mineros y el análisis de herramientas técnicas para la evaluación y gestión ambiental, con especial atención al régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente organizó la jornada de Capacitación y Conversatorio sobre la Ley de Glaciares N.º 26.639 y fortalecimiento institucional en materia ambiental y minera, destinada a funcionarios y equipos técnicos de las áreas de ambiente y minería.

La misma se lleva a cabo en la sala de capacitaciones del pabellón N°2 de dicho ministerio y en esta jornada inaugural contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el vicegobernador Rubén Dusso; los ministros de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades provinciales.

Antes de iniciarse las exposiciones vía zoom, el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro destacó la importancia de las jornadas que cuentan con la participación de destacados especialistas en derecho ambiental, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental, quienes brindarán exposiciones y coordinarán instancias de diálogo y trabajo conjunto entre los asistentes.

Entre los expositores se destaca la participación de Ana Lamas, ex subsecretaria de Medio Ambiente de la Nación, quien expondrá sobre el contexto actual en materia de Ley de Glaciares, la evaluación estratégica/acumulativa versus la evaluación de impacto ambiental, programas comunicacionales, acuerdo de Escazú, Comunicación y relaciones con la comunidad.

Luego Leonardo Pfluger, ex director nacional de Producción Minera Sustentable Gestión Ambiental, hablará sobre remediación, recuperación de áreas degradadas, recomposición. Minería sustentable y certificaciones y, Cristina Goyenechea, ingeniera ambiental y consultora de extensa trayectoria, expondrá sobre gestión y estrategias de sostenibilidad.