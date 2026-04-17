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Ante la circulación de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, la Secretaría de Seguridad y la Policía de Catamarca informan a la ciudadanía sobre las medidas preventivas ya desplegadas y las acciones coordinadas que se encuentran en ejecución.

Despliegue policial y trabajo conjunto con las escuelas

La Secretaría de Seguridad trabaja de manera coordinada con los establecimientos educativos que reportaron o formularon denuncias vinculadas a este tipo de amenazas. Se han dispuesto consignas policiales en dichos edificios y se refuerzan los operativos de prevención en los corredores escolares, tanto en los accesos como en las inmediaciones, durante los horarios de ingreso y egreso del alumnado.

Dispositivos de concientización desde el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación avanza en la puesta en marcha de dispositivos institucionales de concientización orientados a la comunidad educativa. Estas iniciativas abordan problemáticas como el acceso y uso de armas, la participación en retos virales de contenido dañoso y otras conductas de riesgo que pueden comprometer la seguridad escolar, articulando con los equipos de orientación y contención presentes en las instituciones.

El rol indispensable de las familias

Se apela a la responsabilidad parental de madres, padres y tutores para sostener conversaciones abiertas con sus hijos e hijas acerca de estas temáticas. El diálogo en el hogar permite detectar señales de alerta tempranas y conectar a adolescentes y jóvenes con los equipos de contención y acompañamiento correspondientes antes de que una situación de riesgo escale.

Denuncia: cada dato cuenta

Se insta a toda persona que disponga de información sobre potenciales intentos de daño o amenazas en establecimientos educativos a que acuda sin demora a las autoridades escolares, policiales o judiciales. No hay dato menor: cualquier información puede resultar decisiva para desactivar una amenaza y proteger la integridad de toda la comunidad educativa.

Se recuerda que el 911 es la Línea de emergencias y denuncias.