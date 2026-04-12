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El programa Catamarca con Vos se desarrolló en la localidad de Icaño, acercando servicios, asesoramiento y atención directa del Estado provincial a los vecinos de la comunidad.

Durante la jornada, distintas áreas del Gobierno brindaron atención y acompañamiento en gestiones, con el objetivo de facilitar el acceso a políticas públicas y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

La actividad contó con la participación de equipos de trabajo de diferentes organismos provinciales, reafirmando el compromiso de seguir acercando soluciones concretas y respuestas a cada rincón de Catamarca.