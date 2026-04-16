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Con una destacada participación de referentes institucionales, concluyó el primer Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales, una iniciativa que permitió afianzar el trabajo conjunto entre las provincias del norte en torno al desarrollo de la industria.

Durante la jornada, representantes de Jujuy, La Rioja, Tucumán, Salta y Catamarca, compartieron experiencias, herramientas de gestión y líneas de acción con otras áreas del estado catamarqueño orientadas a fortalecer las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades para el sector audiovisual en la región.

Como uno de los resultados más relevantes, se concretó la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, que conduce Alberto Natella, y la provincia de Jujuy. El acuerdo establece instancias de capacitación, participación en proyectos conjuntos y articulaciones institucionales que buscan potenciar el desarrollo de la industria audiovisual en ambos territorios.

El encuentro dejó como saldo una agenda de trabajo común y el fortalecimiento de vínculos estratégicos entre las provincias, consolidando una mirada regional que apuesta al crecimiento sostenido del sector.

De este modo, Catamarca continúa avanzando en la construcción de una política pública orientada al desarrollo audiovisual, posicionándose como un actor clave en el impulso de una industria con identidad propia, capacidad productiva y proyección a nivel nacional.