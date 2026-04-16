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El gobernador Raúl Jalil mantuvo en las últimas horas una reunión de trabajo con autoridades de ARSAT, la empresa de soluciones satelitales y de telecomunicaciones más importante de la Argentina, para avanzar en la finalización de las obras que aún están desplegándose en el territorio provincial y que posibilitará una mejor conectividad hacia el interior catamarqueño.

Junto al gobernador estuvieron como representantes de ARSAT, Gerardo Renzetti y Santiago Trezza, además del presidente de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, Mariano Toledo, y el titular de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso.

En el encuentro, se abordaron temas clave para la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica en toda la provincia, pero fundamentalmente se dialogó acerca de la pronta finalización del tendido de FO en el tramo que va de la localidad de Salado (departamento Tinogasta) hasta la cabecera del departamento, y el trazado que conectará la ciudad de Tinogasta y Fiambalá, con la iluminación de los nodos correspondientes para poner a punto el servicio de conectividad.

También se trató la posibilidad de retomar los trabajos de extensión de FO desde la ciudad de Fiambalá hacia el Paso Internacional de San Francisco por Ruta Nacional Nº60, una obra de singular importancia estratégica para la integración regional, como así también la posibilidad de ampliar toda la red federal de fibra óptica en el territorio catamarqueño, para consolidar el desarrollo social, económico y humano en la provincia al ampliar el acceso a los servicios de conectividad e Internet.