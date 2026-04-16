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En el marco de su reciente incorporación como la primera ciudad del NOA en integrar la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), la Municipalidad de la Capital puso en marcha una serie de jornadas de sensibilización y formación técnica destinadas a sus funcionarios y equipos de trabajo.

La actividad, liderada por la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, cuenta con la dirección técnica de especialistas de la Delegación para América Latina de la AICE. Estos talleres tienen como propósito fundamental romper la estructura de compartimentos estancos y fomentar la articulación estratégica entre las distintas áreas del municipio, como Salud, Obras Públicas, Hacienda y Ambiente.

Ser una «Ciudad Educadora» implica entender que la educación desborda los muros de las escuelas y se manifiesta en cada plaza, en cada operativo de salud y en cada obra de infraestructura. «Buscamos una gestión transversal donde cada área sea consciente de su potencial educador para transformar la convivencia y la participación ciudadana», destacaron desde la organización.

Estas jornadas de trabajo en red permitirán que los equipos municipales compartan diagnósticos y soluciones de manera colaborativa, diseñen políticas públicas con una mirada inclusiva y transformadora y sincronicen las acciones de gobierno con la Carta de Ciudades Educadoras, la hoja de ruta global que ahora guía a la Capital.

Cabe recordar que San Fernando del Valle de Catamarca se convirtió recientemente en la ciudad número 31 de Argentina en sumarse a esta red internacional, que ya cuenta con más de 500 miembros en todo el mundo. Con esta capacitación, el municipio acelera el proceso de integración para convertir el compromiso institucional en beneficios tangibles para todos los vecinos.