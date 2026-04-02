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En Catamarca Despierta sabemos que detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, sueños y mucho talento local. Por eso, queremos devolverle a nuestra comunidad un poco de todo el cariño que nos dan, transformando nuestras redes en una vidriera gigante para que tu negocio llegue a más personas.

Lanzamos esta iniciativa gratuita destinada a todos los emprendedores de la provincia que quieran hacer crecer sus ventas y posicionar su marca. Queremos que, cuando un vecino busque un regalo o un servicio, lo primero que encuentre sea el trabajo de otro catamarqueño.

¿Cómo te vamos a ayudar? Al sumarte a nuestra comunidad de emprendedores, nosotros nos encargamos de:

Promoción activa: Difundiremos tus productos en nuestras historias de Instagram y estados de WhatsApp .

Recomendaciones directas: Serás nuestra primera opción cuando los seguidores nos consulten por servicios o regalos.

Proveedores oficiales: Te tendremos en cuenta para las compras y contrataciones en las distintas actividades y eventos que realicemos como medio.

¡Queremos conocerte! ¿Cómo participar? Sumarte es muy fácil y no tiene costo alguno. Solo tenés que interactuar con nuestra publicación siguiendo estos pasos:

Contanos qué vendés: Dejá un comentario con el rubro de tu emprendimiento. Mostrá tu talento: Subí una foto de tu producto estrella. Facilitá el contacto: Dejá tu número de WhatsApp para que los clientes puedan hablarte directo.

Desde Catamarca Despierta estamos convencidos de que el motor de nuestra provincia es su gente. ¡Es momento de impulsar lo nuestro!