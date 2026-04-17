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El gobernador Raúl Jalil encabezó la firma de un acuerdo marco de cooperación con el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, «en un paso estratégico para fortalecer el sistema sanitario provincial».

Dicho acuerdo permitirá que el sistema de salud pública de Catamarca acceda a tecnologías y desarrollos generados por el hospital.

La rúbrica del acuerdo de cooperación prestacional y complementación en áreas científica, educativa y técnica, fue llevada a cabo por el doctor Juan Carlos Tejerizo, director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, y la ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo. También participaron del acto el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el director de la OSEP, Leopoldo Marchetti.

La iniciativa apunta a mejorar el acceso a servicios de alta complejidad, incorporar tecnología médica de última generación y fortalecer la formación de profesionales de la salud en la provincia.

Entre los principales ejes del acuerdo se destacan la capacitación y rotación de recursos humanos, el desarrollo de investigaciones clínicas, la implementación de herramientas de innovación y telemedicina, y la posibilidad de integrar pacientes del sistema público en protocolos científicos.

Asimismo, el convenio contempla la articulación en prestaciones de alta complejidad y el diseño de mecanismos que permitan robustecer la red sanitaria, incluyendo potenciales modelos de cobertura médica.