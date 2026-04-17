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En una nueva embestida mediática, referentes de La Libertad Avanza cuestionaron la política laboral del municipio de la Capital y denunciaron que miles de empleados municipales siguen «en condiciones de precariedad absoluta». En ese sentido se expresó el concejal capitalino del bloque de La Libertad Avanza – PRO, Diego Figueroa, al sostener: «Hoy un precarizado municipal tiene menos derechos que un preso. Y no lo digo como una provocación, lo digo como una descripción de la realidad».

En su argumentación, el presidente del PRO Catamarca detalló que «mientras una persona privada de su libertad tiene garantizada alimentación, techo, atención médica y condiciones mínimas de vida, hay trabajadores municipales que cumplen funciones esenciales sin aportes, sin estabilidad, sin vacaciones y con salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas».

En la misma línea se expresó el diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Catamarca, Federico Lencina, quien apuntó directamente contra el intendente Gustavo Saadi a través de sus redes sociales: «Festejan estabilidad laboral, derechos adquiridos, hablan de justicia social y tienen becados, subsidiados, hay muchos precarizados sin ningún tipo de derecho. El mayor negrero es el mismo Estado provincial y municipal», sostuvo y agregó: «Saadi sos un hipócrita».

Sobre los pases a planta

Figueroa también apuntó contra la Ordenanza 8020/21, que regula el régimen de pase a planta permanente, al considerar que extender el proceso durante diez años no es una solución sino una forma de perpetuar la precarización.

«En diez años pasa la vida. Una persona forma una familia, tiene hijos, proyecta su futuro. No se puede condenar a un trabajador a vivir una década sin derechos esperando ser reconocido», afirmó.

Régimen integral

Desde su espacio anunciaron la presentación de un proyecto para derogar esa normativa y avanzar con un régimen integral que incluya un censo de trabajadores municipales, identificación de funciones y antigüedad, criterios objetivos de regularización, equiparación salarial bajo el principio de igual remuneración por igual tarea y limitación de nuevas incorporaciones precarias.

Respuesta oficial

El intendente Gustavo Saadi salió a responder las críticas de los libertarios. El intendente manifestó a la prensa que el sistema vigente se basa en la antigüedad y busca evitar la discrecionalidad política en los pases a planta. «Antes, un becado tenía que ser amigo del intendente o del concejal. Hoy no tiene que ser amigo de nadie, solamente cumplir con lo que dice la ordenanza», señaló.

El jefe comunal aclaró que existen restricciones concretas para acelerar el proceso: la Carta Orgánica Municipal impide destinar más del 67% del presupuesto a salarios, lo que limita la capacidad de ampliar la planta sin comprometer el pago de haberes. «Ojalá pudiera bajar más los años, pero no podría pagar los sueldos», reconoció.

También cuestionó el método de la oposición: «Es muy fácil agarrar la inteligencia artificial y que te haga un proyecto de ordenanza», ironizó, al referirse a iniciativas que, según dijo, no contemplan las limitaciones reales del municipio.