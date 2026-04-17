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El encuentro se celebró en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Conducida por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente de este espacio de integración federal, se celebró en la ciudad de San Miguel de Tucumán la 57ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino con la participación de vicegobernadores, presidentes de Cámaras y parlamentarios que representan a las 10 provincias del NOA y NEA.

Con la consigna «Federalismo en Acción por una Argentina Unida», durante la apertura de la sesión, el presidente del Parlamento agradeció «por la hospitalidad y deferencia al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al vicegobernador anfitrión, Miguel Ángel Acevedo y transmitió el saludo del gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez».

En su mensaje, Silva Neder señaló: «Desde este Norte Grande, reclamamos federalismo real, para que haya igualdad real. El Gobierno nacional dejó a la deriva a los comprovincianos del Norte Grande profundizando las asimetrías federales a niveles nunca antes vistos».

Agregó: «Como representantes de la gestión pública, hemos tomado la decisión política de institucionalizar un diálogo directo con el sector privado en este Parlamento del Norte Grande. Nuestra intención es clara: integrar la visión de quienes generan riqueza y trabajo en la República Argentina para obtener un diagnóstico real de la situación que atraviesan nuestras provincias».

«Advertimos que el Gobierno nacional se ha ido retirando paulatinamente de sus obligaciones, dejando la carga de las responsabilidades públicas casi exclusivamente en manos de los Estados provinciales», añadió.

Reclamo

En este ámbito, fueron invitados a exponer las autoridades de la Unión Industrial del Norte Grande (UNINOR), quienes exigieron «medidas urgentes y concretas, como la Ley de Emergencia Industrial: solicitamos la creación inmediata de una comisión que impulse un marco legal para sostener la actividad productiva y frenar el deterioro del producto social».

Fondos

El Parlamento del Norte Grande resolvió instar al Poder Ejecutivo Nacional «la urgente distribución de los fondos recaudados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), en forma equitativa y continua a las provincias».

Al respecto, el diputado tucumano del Bloque Radicalismo Federal, José Cano, argumentó: «Es imperativo denunciar la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo Nacional está manejando los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. La Ley 23.966 no es una sugerencia presupuestaria; es una norma con asignación específica».

Valdés

En el marco del encuentro regional que reunió a los principales referentes del NOA y el NEA, el actual senador provincial y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó un discurso con una fuerte impronta federalista.

Con el foco puesto en la unidad estratégica, Valdés instó a las provincias del Norte Grande a ejercer su peso político en el Congreso para revertir décadas de centralismo y asimetrías estructurales.

Valdés fue tajante al analizar la representatividad de la región: el Norte Grande abarca el 30% del territorio nacional y concentra el 40% de las bancas en el Senado de la Nación. Tenemos 30 senadores y casi 70 diputados. Es momento de usar ese poder para reclamar lo que nos pertenece y que el presupuesto nacional refleje las necesidades de infraestructura de nuestro norte», enfatizó el legislador correntino. Fuente: El Liberal