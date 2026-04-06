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La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital, anuncia el inicio de una nueva edición de los Circuitos Activos, que en 2026 desplegará 36 talleres culturales gratuitos en distintos puntos de la ciudad, renovando su compromiso con el desarrollo cultural desde una mirada cercana, participativa y en constante crecimiento.

Este año, la propuesta se presenta con una impronta fortalecida, ampliando oportunidades de formación y encuentro a través de un esquema que potencia la presencia de la cultura en la vida cotidiana de los barrios. Los talleres están pensados para todas las edades, generando entornos accesibles donde el aprendizaje y la creatividad se integran a las dinámicas comunitarias.

La oferta abarca un abanico diverso de lenguajes artísticos y expresivos que incluye folclore, tango, danza clásica, ritmos, expresión corporal, teatro, títeres, narración oral, artes visuales, dibujo, pintura, reciclado, coro, luthería y propuestas integrales, entre otras alternativas que dialogan con intereses y trayectorias diversas.

Con sedes distribuidas en centros vecinales, espacios culturales, instituciones educativas y comunitarias, el programa continúa consolidando una red activa de espacios donde la cultura circula, se comparte y se construye colectivamente, promoviendo el acceso a prácticas artísticas en ámbitos próximos y cotidianos.

Desde la Dirección General de Cultura de la Capital, señalaron que esta nueva edición “profundiza una línea de trabajo que entiende a la cultura como un motor de integración, donde cada taller se convierte en un espacio de participación, aprendizaje y construcción de identidad”.

A lo largo del año, los Circuitos Activos también propiciarán instancias de encuentro abiertas a la comunidad, en las que se visibilizan los procesos y producciones de quienes forman parte de los talleres, fortaleciendo el vínculo entre los espacios culturales y su entorno.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en cada uno de los lugares donde se dictan las actividades.

Para conocer detalles sobre días, horarios y sedes, los interesados deberán consultar a través de las redes oficiales de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital, @cultura.catamarcacapital.com