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Catamarca estuvo presente con 4 jugadores, Eduardo Rodríguez, Marcos Arévalo, Luis Jalil y Rubén Vega.

El torneo se desarrolló con una participación de 28 jugadores, en donde hubo jugadores muy destacados y de trayectoria a nivel nacional.

La Delegación catamarqueña tuvo destacadas partidas, inclusive en distintos tramos de la competencia estuvieron jugando en las primeras mesas.

El ganador del certamen fue el jovencito jugador tucumano de Banda del Rio Salí, Lautaro Rojas; quien se impuso de manera invicta con 5,5 puntos, seguido del jugador de Alberdi, Tucumán; Oscar Chazarreta y completó el podio el local Ricardo Medina.

En la premiación general Eduardo Rodríguez, obtuvo la distinción al mejor Catamarca.

El arbitraje estuvo a cargo de nuestra comprovinciana AN Sol Jalil, donde impuso autoridad y personalidad, sacando adelante un torneo muy exigente, por el nivel general de los jugadores.

Agradecimientos

La Delegación catamarqueña agradece muy especialmente a uno de los Organizadores el Sr. Ricardo Medina, a todo el personal del Hotel Las Hortensias y a la Asociacón Catamarca Ajedrez por su apoyo.

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