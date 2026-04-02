En la noche de ayer, alrededor de las 20:50, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un domicilio del pasaje San Cayetano tras recibir un alerta por un hecho de violencia de género. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 22 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven de 19 años.
Tras la intervención policial, se brindó la contención necesaria a la damnificada, a quien se invitó a radicar la denuncia penal formal en la Unidad de Violencia Familiar y de Género.
Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, el presunto autor fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia.
Canales de asistencia: > Si sos víctima de violencia familiar o de género, podés comunicarte de manera gratuita y anónima a la Línea 144 o al 911. Ambos servicios funcionan las 24 horas, los 365 días del año.