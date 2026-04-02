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En la noche de ayer, alrededor de las 20:50, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un domicilio del pasaje San Cayetano tras recibir un alerta por un hecho de violencia de género. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 22 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven de 19 años.

Tras la intervención policial, se brindó la contención necesaria a la damnificada, a quien se invitó a radicar la denuncia penal formal en la Unidad de Violencia Familiar y de Género.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, el presunto autor fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Canales de asistencia: > Si sos víctima de violencia familiar o de género, podés comunicarte de manera gratuita y anónima a la Línea 144 o al 911. Ambos servicios funcionan las 24 horas, los 365 días del año.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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