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En la noche de ayer, alrededor de las 20:50, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un domicilio del pasaje San Cayetano tras recibir un alerta por un hecho de violencia de género. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 22 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven de 19 años.

Tras la intervención policial, se brindó la contención necesaria a la damnificada, a quien se invitó a radicar la denuncia penal formal en la Unidad de Violencia Familiar y de Género.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, el presunto autor fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia.