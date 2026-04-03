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El padre de Agostina Páez volvió al centro de la escena luego de la difusión de un video que generó fuerte polémica en redes sociales.

En la grabación, que habría sido registrada en un bar de Santiago del Estero y divulgada por medios locales, se observa a Mariano Páez realizando gestos similares a los que derivaron en la causa por injuria racial contra su hija en la Justicia de Brasil.

Sin embargo, ante la viralización del material, el hombre negó su autenticidad. “Es un video que me han querido vender esta mañana (a modo de extorsión). No sé cómo lo han hecho; puede ser con inteligencia artificial”, aseguró.

Por su parte, Agostina se despegó de lo ocurrido a través de sus redes sociales: “No tengo nada que ver con lo que está circulando. Yo me hago cargo de lo mío, pero solo puedo responder por mis propias acciones. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

El episodio se suma a la controversia que rodea el caso, luego de que la joven permaneciera más de dos meses retenida en Río de Janeiro acusada de racismo, en una causa que continúa en curso.