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Ante una baja del 40% en la demanda del servicio, el Gobierno provincial informó que tomó la decisión de avanzar en una reestructuración integral del sistema de transporte público urbano.

“El usuario requiere una respuesta estructural, no parches. El Estado provincial ya cumplió con sus obligaciones. En el día de ayer se depositaron en tiempo y forma los subsidios correspondientes. La imposibilidad de las empresas operadoras de afrontar los salarios no responden a un incumplimiento del gobierno, sino a una crisis de fondo que este gobierno no está dispuesto a ignorar”, aseguró el ministro de Transporte, Lucas Poliche.

“Los datos son contundentes. En los últimos dos años, la cantidad de pasajeros cayó entre un 30 y un 40 por ciento. Los costos operativos —combustible, lubricantes, mantenimiento— se dispararon. Seguir intentando sostener la misma estructura de operadores, la misma cantidad de unidades y las mismas frecuencias que cuando la demanda era otra no es una política pública: es una irresponsabilidad”, enfatizó el funcionario.

La reestructuración que se pondrá en marcha contempla tres ejes centrales:

– el rediseño de recorridos y frecuencias adaptados a la demanda real, eliminando superposiciones

– la revisión de la estructura de operadores y unidades para optimizar el servicio.

– redistribución del esfuerzo económico del Estado para que los subsidios lleguen al pasajero.

“El objetivo del Estado es garantizar el derecho a la movilidad de cada catamarqueño con un sistema eficiente y sustentable en el tiempo. Se convocará a todos los actores del sistema —gremios, operadores y organismos técnicos— a participar del proceso de transformación. La urgencia es real. La decisión, también.”, subrayó el ministro Poliche.