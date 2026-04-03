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Víctor “Quito” Romero, padre de Cristian Romero, se refirió a los rumores sobre un posible regreso del defensor a Belgrano tras el Mundial y llevó cautela sobre esa posibilidad.

En diálogo con Cadena 3, reconoció que la versión tomó fuerza en las últimas horas, pero fue prudente y marcó su dificultad. “Es una bomba que se hace cada vez más grande. Ojalá fuera cierto; como hincha de Belgrano y papá, qué más quiero, pero no sé nada”, aseguró.

El rumor surgió en Buenos Aires, de parte del periodista Fernando Lavecchia, pero la posibilidad concreta de un retorno inminente parece, aún, lejana.

En ese sentido, Romero padre remarcó que, más allá del deseo, existen fuertes condicionantes contractuales. “Tiene dos años más de contrato con el Tottenham y una cláusula de salida muy alta. Los ingleses no lo van a dejar salir gratis; son entre 50 y 70 millones de dólares”, explicó, en referencia a Tottenham Hotspur.

En esa línea, consideró que el club inglés buscará recuperar la inversión realizada por el defensor cordobés. “Para mí van a querer recuperar lo que invirtieron”, sostuvo.

También señaló que le llamó la atención la difusión del rumor, dado el perfil bajo del jugador. “El Cuti no es de declarar, por eso me sorprende”, indicó.

No obstante, dejó abierta la puerta a futuro. “No sé nada, pero en el fútbol todo puede pasar. Hoy podés pensar en estar cerca de la familia y mañana te arman un equipo para salir campeón y cambia todo. No quiero mentir”, expresó.

Además, destacó el vínculo del futbolista con su entorno familiar. “Hay cuestiones de la vida cotidiana que te gusta compartir más cerca de la familia. Creo que va a volver, pero no sé si ahora”, afirmó.

En esa línea, remarcó que un regreso inmediato sería de alto impacto. “Si vuelve ahora sería un bombazo y una alegría. Pero en el Tottenham lo quieren mucho”, agregó.

Por último, opinó sobre la situación institucional de Belgrano y consideró que la unidad dirigencial podría facilitar gestiones futuras. “Me gustaría que haya una lista unificada de presidente y participar. Eso sería más fácil para traer algún jugador importante”, concluyó.

Entrevista de «La Cadena del Gol»