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En la ciudad de San Miguel de Tucumán, la diputada Alicia Paz junto a las ex diputadas Juana Fernández y Alejandra Pons participaron de un encuentro “boinablanca” convocado por el ex gobernador y actual senador Gustavo Valdés, donde se consolidó una posición política clara frente a la coyuntura nacional.

Durante la reunión, los dirigentes radicales advirtieron sobre el deterioro institucional, la falta de transparencia y el debilitamiento de políticas públicas esenciales, señalando la urgente necesidad de poner límites a prácticas que afectan la calidad democrática y el desarrollo del país.

En este marco, reafirmaron que el radicalismo debe ejercer una oposición firme, responsable y con vocación de poder, recuperando su identidad histórica y liderando una alternativa política que defienda sin concesiones la República, la educación pública y la transparencia.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer el trabajo territorial y la construcción de una agenda que represente genuinamente a la ciudadanía, frente a un escenario que exige dirigentes comprometidos, con coraje político y capacidad de transformación.

“El radicalismo no puede ser espectador. Tiene la responsabilidad histórica de ser protagonista y de enfrentar con claridad los desafíos que atraviesa la Argentina”, coincidieron.