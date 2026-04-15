Nota vista: 0

Homenaje de los jardines de infantes a la Virgen

Durante la tarde de este martes 14 de abril, el Paseo de la Fe se llenó de color y alegría con la presencia de los niños del Nivel Inicial, quienes celebraron a Nuestra Madre del Valle con el tradicional Vallecito, en el marco del Septenario en su honor.

En un clima festivo, entre cantos y bailes, los pequeños alabaron a la Virgen Morenita, que salió al atrio de la Catedral para recibir este tierno homenaje, que se repite cada año con renovado fervor.

Acompañaron esta actividad, el Vicario Episcopal para la Educación, padre Lucas Segura; el Rector del Santuario Catedral, padre Juan Ramón Cabrera; autoridades educativas, docentes y familias.

En sintonía con el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, alumnos del jardín del Colegio Padre Ramón de la Quintana ofrecieron una representación alusiva a nuestro querido Beato.

Hacia el final, el padre Lucas Segura les impartió la bendición y todos los presentes despidieron a la querida Virgen María cerrando este homenaje mariano vivido con calidez y mucha alegría.