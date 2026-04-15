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El gobernador Raúl Jalil participó este martes de la AmCham Summit 2026, que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, donde se reúnen empresarios, autoridades del sector público, y representantes de la academia para dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo del país.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y se debatió sobre los principales desafíos y oportunidades para impulsar el crecimiento a nivel federal, fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.

En su discurso, Raúl destacó el trabajo que se viene realizando en minería y la articulación con otros sectores productivos. “La Catamarca que estamos consolidando crece con equilibrio, integrando la minería con otros sectores y generando oportunidades en todo el territorio. Estamos redefiniendo nuestra estrategia productiva para combinar esa base con nuevas actividades dinámicas, con una mirada puesta en el mediano plazo y en la creación de empleo”.

Cerró manifestando que “estamos fortaleciendo el turismo, la producción olivícola y las energías renovables como parte de una agenda que amplía la base productiva y permite construir una economía más sostenible. Con reglas claras y articulación con el sector privado, ordenamos ese crecimiento para que tenga impacto real en nuestra provincia”.

La agenda de la jornada también abordó temas clave para Argentina como el desarrollo de sectores como la agroindustria, la energía y la minería, que aparecen como motores claves para impulsar las exportaciones, atraer inversiones y dinamizar las economías regionales.

El evento contó con la presencia de gobernadores de distintos colores políticos, autoridades del Gobierno nacional y líderes empresariales de compañías de diferentes sectores de la economía como Amazon Web Services, Central Puerto, Chevron, Citibank, Glencore, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Laboratorios Bagó, Newmont, Pan American Energy, Río Tinto Lithium, entre otras.